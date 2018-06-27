В Москве годовалый мальчик упал с 13 этажа

В Зеленограде годовалый мальчик выпал из окна тринадцатого этажа и выжил. Ребенок получил травмы. На санитарном вертолете его доставили в одну из столичных медицинских организаций, пишет агентство РИА Новости.

Источник в правоохранительных органах рассказал журналистам, что мальчик находился дома с родителями. В какой-то момент он забрался на спинку дивана у окна и облокотился на москитную сетку. Она порвалась и ребенок выпал.