Медведев предложил продлить контрсанкции на 2019 год

Глава правительства России Дмитрий Медведев предложил продлить контрсанкции в отношении западных стран еще на год.

"С учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, в некоторых других странах, нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на следующий период — я в данном случае имею в виду 2019 год", — сообщил премьер-министр, выступая на совещании по вопросам международной торговли.

Санкции в отношении РФ были введены Евросоюзом и США в марте 2014 года в связи с ситуаций на Украине. В ответ Россия запретила ввоз некоторых товаров из этих стран. 18 июня Евросоюз продлил санкции в отношении России из-за Крыма и Севастополя еще на год - до 23 июня 2019 года.

Чуть ранее, 4 июня 2018 года, президент РФ Владимир Путин подписал закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств". Документ разрешает правительству по решению главы государства вводить ответные меры, напоминает ТАСС.