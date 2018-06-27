Первые предложения москвичей по «дачному» голосованию прошли проверку Рабочей группы МГИК

Рабочая группа Мосгоризбиркома выехала в Дмитровский район Московской области. Здесь на территории садового товарищества может быть организован избирательный участок для дачного голосования. Глава рабочей группы Мосгоризбиркома Алексей Шапошников осмотрел помещение правления и встретился с представителями 62 садовых некоммерческих товариществ.

К сожалению, подчеркнул Алексей Шапошников, разместить в правлении садового товарищества участковую избирательную комиссию возможности нет. При этом почти все критерии для размещения есть – шаговая доступности, интернет для организации видео наблюдения и электричество.

Многие дачники выразили желание стать наблюдателями и участниками избирательных комиссий. Это Алексея Шапошникова порадовало. Он добавил, что членам избирательной комиссии нужно обладать определенными квалификациями и пройти определенное обучение.

"Это все в наших силах", — подчеркнул Шапошников.

Специальный сервис для сбора предложений от жителей Москвы по созданию избирательных участков за пределами столицы работает на официальном портале мэра Москвы. Уже поступило более 11,5 тысячи предложений по открытию загородных избирательных участков на выборах мэра российской столицы.

Закон о создании избирательных участков за пределами столицы на выборах мэра был принят Московской городской думой в трех чтениях 17 мая. Законопроект был внесен в Мосгордуму действующим мэром города Сергеем Собяниным. Он идет на выборы как самовыдвиженец.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.