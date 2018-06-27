Марко Ройс может поменять "Боруссию" на "Манчестер Сити"

Ведущий хавбек футбольной сборной Германии и дортмундской "Боруссии" Марко Ройс может продолжить карьеру в чемпионате английской премьер-лиги. Полузащитник может перейти в стан чемпионов Англии из "Манчестер Сити", чей тренер Хосеп Гвардиола хочет видеть немца в команде.

В марте нынешнего года Ройс продлил соглашение с "Боруссией" до 2023 года, но Гвардиола и спортивный директор "МанСити" Чики Бегиристайн пытаются уговорить владельца "горожан" шейха Мансура перекупить контракт немецкого футболиста, сообщает издание Sport Witness. Сейчас Ройс играет в составе сборной своей страны на чемпионате мира в России.