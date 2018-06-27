Пьяный мужчина залез на неработающее колесо обозрения и упал. Видео

Компания нетрезвых людей минувшей ночью, 27 июня, в поисках приключений пришла иркутский парк в парк и пробралась на закрытую территорию, где стоит новое колесо обозрения, которое обещают запустить в ближайшую субботу.

Решительно настроенные мужчины, одурманенные парами алкоголя, решили сделать свою фотографию на фоне города с высоты птичьего полета. По этой причине смельчаки полезли наверх, однако на середине пути один из них сорвался, упал и пролетел полтора десятка метров вниз, цепляясь за металлические конструкции.

Очевидцы говорят, что мужчина смог самостоятельно передвигаться, однако позже ему все равно пришлось обратиться за помощью к врачам. Заместитель мэра Иркутска уже прокомментировал происшествие, рассказав местной прессе, что один из любителей острых ощущений находится в больнице, а против других членов нетрезвой компании "возбуждено административное дело о нарушении правопорядка".