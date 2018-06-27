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Эмоции людей и животных 1 час назад
В основе околофутбольного насилия лежит стремление к взаимопомощи
Часто в дни крупных международных турниров футбольные баталии на поле меркнут в свете самых настоящих битв, которые разворачиваются на трибунах и за их пределами. Первые хулиганы появились на стадионах Великобритании в середине двадцатого века и с тех пор "околофутбольное" насилие распространилось по всему миру. И, конечно, социологи и психологи неоднократно пытались объяснить, что заставляет людей бросаться друг на друга с кулаками из-за разных цветов на их шарфах и футболках.
Долгое время стремление подраться списывали на социальную дезадаптацию, то есть неспособность человека приспосабливаться к условиям жизни в обществе после пережитых случаев насилия, семейных проблем или конфликтов с одноклассниками. Но те, кто знаком с движением футбольных фанатов, знают, что среди хулиганов есть много успешных взрослых людей, которые в обычной жизни занимают высокие должности, управляют собственными компаниями и не жалуются на семейную жизнь.
Результаты нового исследования, опубликованные в журнале Evolution & Human Behavior, подтверждают: большинство членов фанатских группировок не имеет ничего общего с неблагополучными слоями населения, а причины футбольного насилия, наоборот, следует искать в крепких социальных связях и стремлении защищать себя и своих товарищей.
Команда учёных из Оксфордского университета под руководством доктора Марты Ньюсон (Martha Newson) сосредоточилась на футбольных фанатах из Бразилии и провела анализ данных о 465 людях, среди которых были как обычные болельщики местных команд, так и известные хулиганы, неоднократно попадавшие в поле зрения правоохранительных органов.
Оказалось, что члены наиболее агрессивных банд вне футбольного сообщества редко демонстрируют признаки асоциального поведения. Кроме того, их агрессия в дни футбольных матчей не распространяется на всех подряд, а направлена исключительно на представителей вражеских группировок и иногда на полицейских.
Учёные считают, что сама атмосфера фанатской трибуны подталкивает болельщиков в сторону футбольного насилия. Находясь в окружении единомышленников, объединённых поддержкой любимого клуба, человек одновременно испытывает чувство опасности перед болельщиками команды соперников. В результате члены группы на подсознательном уровне ожидают возможную атаку оппонентов и готовятся защищаться.
Авторы исследования также предполагают, что агрессивные действия полиции, направленные на борьбу с хулиганами, лишь усиливают этот эффект. Использование слезоточивого газа и спецсредств приводит к тому, что фанаты чувствуют возрастающую угрозу и лишь сильнее объединяются для защиты себя и окружающих "однополчан".
"Как и во всех известных моделях группового поведения, насилие порождает позитивное желание защитить группу, – говорит руководитель проекта Харви Уайтхаус (Harvey Whitehouse). – Понимание этого может помочь нам направить социальные связи на благие дела. Например, мы видим, как группы фанатов участвуют в благотворительных акциях и собирают помощь для больных болельщиков, которых они даже не знают".
Несмотря на то, что исследование проводилось для достаточно узкой категории футбольных фанатов, его авторы уверены, что те же выводы могут быть верны и для других групп, например, религиозных и политических экстремистов.
Напомним также, что вопрос стремления к агрессии у человека исследуется психологами с разных точек зрения. Например, авторы "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о попытке выяснить, почему люди убивают друг друга, c помощью эволюционной биологии, как связаны агрессия и секс в мозге мужчин, а также о том, где же скрываются нейроны, которые помогут управлять этим опасным для окружающих состоянием.
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