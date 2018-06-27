Русские шведы Классон и Гранквист сыграют с Мексикой

В столице Урала на стадионе "Екатеринбург-Арена" все готово для начала очередного матча чемпионата мира по футболу в группе "F" между сборными Швеции и Мексики. В составе футбольной "Тре крунур" на поле выйдут Виктор Классон и Андреас Гранквист, игравшие в российском "Краснодаре".

Вместе с парой русских шведов на поле в составе скандинавской сборной выйдут голкипер Ольсен и полевые игроки Линделеф, Аугустинссон, Люстиг, Ларссон, Экдаль, Форсберг, Берг и Тойвонен.

Мексиканцы также объявили состав на игру. Против сборной Швеции в стартовом листе числятся вратарь Очоа и в поле Морено, Сальседо, Альварес, Лайюн, Эррера, Гальярдо, Вела, Гуардадо, Лосано и Эрнандес.