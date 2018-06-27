Уимблдон. Калинская и Жук обыграли "сеяных" в квалификации

На третьем в сезоне турнире теннисного "Большого шлема", — лондонском Уимблдоне, — продолжается квалификационный турнир. В женской сетке во втором круге участвуют семь россиянок. Анна Калинская и София Жук вышли в третий круг, победив фаворитов.

Калинская и Жук играли с "сеяными" теннисистками. Анна уверенно выиграла у словенки Далилы Якупович, которая имела седьмой номер "посева", – 6:2, 7:6. Соперницей Софии была 11-я ракетка квалификации Исалин Бонавентюр из Бельгии. Россиянка выиграла – 7:5, 7:6.

Одна из россиянок – Вероника Кудерметова, — покидает турнир, не сумев пробиться в финальный раунд квалификации. Она проиграла чешке Барборе Штефковой – 6:2, 4:6, 1:6.