Новейший "Торнадо-Г" идет за рубеж

Госкорпорация "Ростех" получила разрешение на продажу новейших реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" зарубежным заказчикам. Спрос на это оружие ожидается огромный, так как его предыдущая модификация, легендарная БМ-21 "Град", служит более чем в 60 странах мира, сообщает агентство ТАСС.

"Торнадо-Г" похож на своего предшественника только внешне. Российские военные утверждают, что его эффективность выросла в три раза. В первую очередь новая РСЗО получила современную систему управления огнем на основе ГЛОНАСС, что значительно повысило точность огня "Торнадо-Г". Плюс новые боеприпасы: кумулятивные для уничтожения бронетехники и кассетные с осколочно-фугасными боевыми элементами.

Каждый реактивный снаряд весит 70 килограммов. Максимальная дальность полета достигает 40 километров. На каждой пусковой установке стоит пакет из 40 направляющих. Полный залп занимает 20 секунд, а перезарядка 7-8 минут.