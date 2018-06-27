В "Симпсонах" нашли предсказание финалистов Чемпионата мира

Футбольные болельщики увидели в старой серии "Симпсонов" предсказание финалистов нынешнего Чемпионата мира по футболу. Авторы мультсериала славятся своими "пророчествами". Очередной взгляд в будущее зрители нашли в эпизоде 1997 года, сообщает NME.

По сюжету серии "Семейное оружие" семейка Симпсонов смотрит по ТВ рекламу финального матча чемпионата мира по футболу между командами Португалии и Мексики, а затем едет на игру.

Матч, однако, оказывается настолько скучным, что на стадионе разворачивается массовая драка.

Зрители заметили, что игра в серии никак не привязана к конкретной, поэтому назвали этот эпизод пророческим.

Ранее сообщалось, что "Симпсоны" предсказали президентство Трампа.