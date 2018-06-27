В центре Москвы загорелся ТРЦ "Атриум"

У Курского вокзала в Москве загорелся крупный торгово-развлекательный центр "Атриум. Как сообщает ТАСС, возгорание началось на кровле здания, расположенного по адресу Земляной Вал, дом 33.

В спешном порядке из здания были выведены около 3 тысяч сотрудников и посетителей ТРЦ, так как по помещениям "Атриума" начал быстро распространяться дым.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в районе соединения центральной колонны и крыши торгового центра. Как сообщили пожарные, там загорелся утеплитель.

Возгорание, успевшее распространиться на площади 10 кв. метров, было ликвидировано подоспевшими бригадами огнеборцев. Пострадавших нет.

25 марта 2018 года в Кемерове произошел крупный пожар. Жертвами трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" стали 60 человек, из них 37 – дети.