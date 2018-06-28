Уже пять: учёные рассказали о поисках обломков "Липецкого метеорита"

Участники метеоритной экспедиции Уральского федерального университета сообщили о промежуточных итогах работы в Липецкой области. Исследователи ищут осколки, оставшиеся после падения небесного тела в ночь на 21 июня.

"21 июня в Черноземье в 4:16 по московскому времени наблюдался болид. На сайте NASA мощность вспышки зарегистрирована как 2,8 килотонны. Болид необычный, очень крутая траектория — 79 градусов, скорость при входе в атмосферу 14 километров в секунду, вспышка зафиксирована на высоте 27 километров, поэтому её видели даже в Москве", — рассказывает научный руководитель экспедиции профессор УрФУ Виктор Гроховский.

Возможное место падения небесного тела российские специалисты рассчитывали совместно с коллегами из Хельсинкского университета.

В ходе поисковых работ учёные обнаружили уже пять осколков, самый крупный из которых весит 550 граммов. Общий вес найденных вблизи города Елец образцов оценивается в 1200 граммов.

Длина осколков составляет в среднем около трёх сантиметров, однако есть фрагменты и крупнее. Также известно, что несколько обломков "Липецкого метеорита" удалось собрать московским исследователям.

"Липецкая находка является каменным метеоритом, это уже установлено, подробнее его свойства будем изучать в нашей лаборатории после доставки фрагментов и возвращения сотрудников", — заключает Виктор Гроховский.

Отмечается, что это уже второй случай успешных поисков метеорита благодаря развивающейся болидной сети — установке в городах России и Финляндии видеокамер, фиксирующих падения небесных тел. Первая находка была сделана в 2014 году при анализе траектории падения Кольского болида (также известен как метеорит Аннама).

Напомним, что ранее команда геологов под руководством Виктора Гроховского обнаружила в Иране большое количество внеземных материалов. Также профессор УрФУ, известный в научных кругах как "охотник за метеоритами", был признан человеком, изменившим мир.

Именно Виктор Гроховский одним из первых исследовал место падения знаменитого Чебаркульского метеорита, который упал в окрестностях Челябинска 15 февраля 2013, и рассчитал траекторию полёта суперболида.