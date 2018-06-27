У большинства людей оказались скромные представления об идеальной жизни

Австралийские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что большинству людей для полного счастья нужно относительно немного. Достаточно не самого большого уровня IQ и не самой высокой продолжительности жизни. В опросе участвовали 2392 человека из США, России, Японии, Индии, Китая, Перу, Чили и Австралии, сообщает Eurekalert.

Участников исследования попросили оценить по шкале от нуля до ста желаемые показатели здоровья, личностной свободы, счастья, самооценки, удовольствия, социального равенства, технологического прогресса, национальной безопасности и продолжительности жизни.

Интересно, что большинство опрошенных остановились в своих желаемых предпочтениях на оценке 70-80 процентов. У граждан восточных стран пожелания оказались еще более скромными.

В среднем люди хотят жить до 90 лет, что лишь в некоторых странах немного превышает ожидаемую продолжительность жизни. Самые "жадные" собирались дожить максимум до 120 лет.

Когда участникам опроса предложили выбрать ожидаемый уровень интеллекта, они выбрали 130 – это показатель умного человека, но отнюдь не гения.

Позже подобные результаты повторились во время второго похожего опроса с участием 5650 добровольцев из 27 стран.