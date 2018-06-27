Интернет-пользователи показали, как с годами менялись вкусы зрителей YouTube

Один из пользователей популярного фотохостинга Imgur решил выяснить, как менялись с годами вкусы пользователей YouTube. Он обратился к официальной статистике и сделал инфографику с использованием наиболее популярных роликов главного мирового сайта с видео.

Сайт YouTube был запущен в 2005 году.

Первым роликом, который набрал миллион просмотров, стала реклама Nike, в которой Рональдиньо забивал гол. В тот же период популярность начали набирать фанатские клипы, а также ироничные песни. Легальных музыкальных видео на YouTube тогда не было.

В разные годы в топы YouTube выходили вирусные рекламные видео, компромат на звезд, ролики с участниками шоу талантов, Gangnam Style, Despacito.

Полный список опубликован тут. Красным выделены видео для взрослых, фиолетовым – трейлеры, зеленым – ролики для детей.