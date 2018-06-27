Умер отец Майкла Джексона

В США на 90-м году скончался отец короля поп-музыки Майкла Джексона Джо. Последнее время мужчина тяжело болел. Информацию о своем плачевном состоянии здоровья он подтвердил в "Твиттере" за несколько дней до смерти, сообщает TMZ.

В июне Джо Джексон попал в больницу с четвертой стадией рака поджелудочной железы. Его близкие жаловались на то, что отец легендарного музыканта не подпускал их к себе.

Джо Джексон продюсировал группу Jackson Five, в которой пели его сыновья Джеки, Тито и Джермен. В сольной карьере Майкла Джексона, которого не стало 25 июня 2009 года, отец артиста также сыграл существенную роль.