ОЗХО будет решать, кто виноват в химатаках

Большинство государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия поддержали расширение мандата Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), разрешающее ей устанавливать виновных в химатаках.

Голосование по предложенному Великобританией проекту состоялось в рамках специальной сессии в Гааге. В поддержку выступили 82 делегации, 24 проголосовали против (в том числе Россия, Китай, Индия, ЮАР).

В частности, документ предусматривает, что глава ОЗХО может предоставлять техническую экспертизу, чтобы выявить ответственных за применение химоружия, а также использовать помощь экспертов вне организации. Конкретные предложения по организации независимой экспертизы должны быть предоставлены к следующей сессии, передает РИА Новости.

В России считают, что новый документ нарушает саму Конвенцию о запрещении химического оружия и посягает на исключительные прерогативы СБ ООН.

"То, что навязывают британцы с американцами, это прокурорская функция, функция расследования, медицинская экспертиза. Ничего подобного в конвенции нет", — объяснил постпред РФ в ОЗХО Александр Шульгин.

"Организация, некогда успешная, заслужившая Нобелевскую премию мира, являет собой жалкое зрелище: раскол, политизация. Все это по вине наших британских-американских партнеров", — подчеркнул он.