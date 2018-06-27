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27 июня 201820:57 Денис Давыдов

Вся страна как симфонический оркестр: в Кремле наградили лучших из лучших

Владимир Путин сегодня вручил государственные награды выдающимся гражданам России: знаменитым актерам, музыкантам, спортсменам, врачам и даже всемирно известному путешественнику. В ответ пианисту Денису Мацуеву, сравнившему нашу футбольную сборную с симфоническим оркестром, президент отметил, что всю страну можно сравнить с большим оркестром, а награжденных — с замечательными солистами.

В зале те, кем гордится страна. На торжества в Кремль приглашены и кумиры миллионов, и скромные труженики.

"Сегодня здесь присутствуют представители самых разных отраслей и профессий. И судьба каждого из вас — это доказательство того, что человек, нашедший свое призвание в жизни, способен покорять самые трудные, самые высокие вершины, что нет ничего невозможного, когда путь к цели озаряется любовью к Отечеству", — говорит президент России Владимир Путин.

Под мелодию из "Принцессы Турандот" свой орден "За заслуги перед Отечеством" получает Владимир Этуш — всенародно любимый актер. И на вторых ролях, и в главной роли Этуш всегда яркий.

Сколько в его жизни было наград, наверное, не сосчитать. Вячеслав Фетисов — представитель той самой легендарной "красной машины", которая как катком сминала соперников. Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и дважды обладатель кубка Стэнли.

"Это признание моей страны. Это, конечно, совершенно другая награда, другие ощущения. 23 года играл в хоккей. Последние 18 лет я в команде президента нашей страны, у меня другие задачи. Но, в общем, цели те же: быть лучшим в мире как команда", — рассказывает Вячеслав Фетисов, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту, двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

Президент жмет руку теперь уже заслуженному работнику пищевой индустрии. Надежда Юзеева — пекарь. У ее ремесла ароматный запах теста и сдобы.

- За столько лет этот запах стал как родной. Хлеб — он живой. Если будешь относиться к нему с душой, тесто будет вкусное, хлеб будет пышный.

Орден Почета получает механизатор из Сибири Виктор Юдин и хирург, директор института Вишневского Амиран Ревишвили — у его технологии борьбы с аритмией мировое применение.

"Мы, конечно, достойны мощнейшей современной помощи с точки зрения медицины. Хирурги готовы к этому, наш 90-тысячный отряд полностью воодушевлен, что появились теперь такие возможности", — говорит Амиран Ревишвили, директор Института хирургии имени А.В. Вишневского.

У Иосифа Кобзона россыпь самых разных наград, но сегодня он получил особый знак отличия "За благодеяния". Это его оценка не как артиста, а как человека с большой буквы, который и душевными песнями, и добрыми делами помогает жить другим. Он не побоялся войны, приехал поддержать свою Родину — Донецк.

"Есть такая фраза: спешите делать добро. Просто нужно постоянно пытаться быть полезным в обществе", — объясняет Иосиф Кобзон, народный артист СССР, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре.

Человек, которого дома почти не застать. Путешественник Федор Конюхов, принявший сан 8 лет назад, кажется, объехал все уголки планеты. Но так глубоко еще точно не забирался — послезавтра отправляется за грунтом на дно Марианской впадины.

"Это будет больше, чем даже та земля, которая привезена с Луны. Мы хотим, чтобы Россия для всего мира стала исследовать Марианскую впадину", — рассказывает Федор Конюхов, руководитель Школы путешественников Федора Конюхова.

Отмечен государственной наградой и легендарный альпинист Иван Душарин. Свои зовут его Снежный барс – это неофициальный титул за восхождение на пять семитысячников СССР. А еще он первый россиянин, который водрузил триколор на Эвересте — самой высокой точке планеты.

"1992 год, первая российская экспедиция на Эверест сложилась, можно сказать, вопреки всему. Но, конечно, сейчас совершенно другая обстановка. Страна развивается, причем очень быстро и успешно. И это радует!" – поясняет Иван Душарин, тренер спортивной команды ЦСКА, вице-президент Федерации альпинизма России.

Орден "За заслуги перед Отечеством" получил еще один прославленный российский спортсмен Владимир Чагин. Тот, кто за рулем "КамАЗа" на ралли "Дакар" по пустыням и бездорожью не раз показывал всему миру, какие вездеходы наши грузовики.

"Радуемся, что в последнее время появляются новые стадионы, организовываются масштабные международные соревнования. И, конечно же, у всех вызывает восторг и уважение, а у россиян гордость, когда наш президент одевает хоккейную форму, прекрасно себя показывает в кимоно, в силовых единоборствах", — говорит Владимир Чагин, директор НП "КамАЗ-автоспорт".

Исторический момент: вручение первого знака отличия за наставничество. Награда для тех, кто не только беззаветно служит делу, но и помогает молодежи влиться в профессию. Награда учреждена Владимиром Путиным буквально пару месяцев назад после встречи с наставниками, которые и просили о создании специального знака. И вот первым награжденным стал Николай Варухин, директор Морского центра образования в Великом Новгороде. Он в море с 15 лет и сейчас воспитывает таких же юнг, каким когда-то был сам.

Отмечены высокими наградами космонавты Олег Скрипочка и Анатолий Иванишин, известный российский политик и лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Орден Дружбы из рук президента получил немецкий бизнесмен Папе Лутц — у него деревоперерабатывающее производство в Костромской области, значок любимого региона носит на груди.

"Я работаю здесь уже около 14 лет. Большая часть моих сотрудников, конечно, россияне — 800 человек. Если бы я не любил эту страну, если бы лично не испытывал особых чувств к ней, я бы, конечно, уехал. Но мне здесь очень нравится", — рассказывает Папе Лутц, генеральный директор компании Swiss Krono.

Среди награжденных президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и Виктор Матвеев, директор Объединенного института ядерных исследований. Орден Дружбы президент вручил актеру Сергею Безрукову.

"Я человек мирной профессии, занимаюсь театром и кино. Но отвечу коротко, по-военному, а главное, со смыслом: служу России", — заявил Сергей Безруков, народный артист России, художественный руководитель Московского губернского драматического театра.

Российский музыкант, выступающий на ведущих площадках мира, талант из Сибири Денис Мацуев. Выдающегося пианиста часто можно встретить и на стадионах — поддерживает сборную на чемпионате мира. Сегодня, когда его объявили среди награжденных, оркестр исполнил первый концерт Чайковского. Музыкант Мацуев не мог не подыграть, а болельщик Мацуев не мог не сказать о футболе.

"Очень много пересечений у футболистов и музыкантов. Скажем, тренер — это дирижер, футболисты — это оркестр. Если говорить о нашей сборной, то, скажем, это вот Самедов, это Черышев с той стороны, первая скрипка Дзюба, 4 валторны, 4 защитника — это Фернандыш, Кутепов, Игношевич и, конечно, Жирков. И ударник Игорь Акинфеев. У нас осталось 4 дня репетиций, и, конечно, на концерте с испанцами мы покажем самую лучшую свою игру. Россия вперед!" – сказал в своей речи Денис Мацуев, пианист, народный артист России.

"Денис Мацуев очень образно и красиво сравнил нашу сборную с симфоническим оркестром. Я думаю, что мы всю страну можем сравнить с симфоническим оркестром. У каждого есть своя роль, есть свое направление деятельности, каждая отрасль звучит талантливо, красиво, неподражаемо, особенно, если у нее есть такие замечательные солисты, как вы. Поздравляю вас", — ответил президент России Владимир Путин.

А потом было шампанское и неформальная беседа. Кто-то спросил у президента, а когда же его будут награждать. Путин ответил, что самой большой наградой для него стали недавние выборы и доверие россиян.

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