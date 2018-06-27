Россия переходит на "Мир". Какие преимущества сулит новая платежная система

С 1 июля всех работников бюджетной сферы, студентов государственных ВУЗов, а также других россиян, получающих выплаты из бюджета, переводят на карту "Мир". Исключение составят лишь пенсионеры. Их будут переводить постепенно.

"Пенсионеры, которые уже имели какие-то другие карты, могут ими продолжать смело пользоваться, и эти карты будут им перевыпускаться уже на карты платежной системы "Мир" по мере истечения срока действия старых. Этот процесс займет еще два года", — рассказал генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев.

По данным ЦБ, уже 95% бюджетников перешли на карты "Мир". Те, кто не хочет пользоваться этой картой, могут получать свои деньги наличными в кассе. С платежной системой "Мир" работают 344 банка, практически все они осуществляют прием и обслуживание карт "Мир" в своих банкоматах и терминалах. На сегодняшний день выпущено уже 37 миллионов карт. И цифра постоянно растет.

"Мы рассчитываем, что в конце 2018 года эта цифра увеличится до 54 миллионов выпущенных карт банками и для бюджетников, и для пенсионеров, и для студентов, но также мы ведем сейчас очень большую работу для того, чтобы гражданам эта карта стала интересна, как таковая", — добавил Комлев.

Именно для того, чтобы эта карта была интересна, на ее базе сегодня реализованы такие проекты, как, например, карта москвича, которая поддерживает транспортное приложение. По ней также можно получать скидки в магазинах и аптеках. Выпускаются также кампусные студенческие карты. На них можно не только получать стипендию, но и использовать их как пропуск в ВУЗ, как проездной билет, а также для доступа в библиотеку или для получения льготного питания. Сейчас идет работа над новым проектом, который позволит россиянам получить электронный доступ к медицинским услугам, записываться на прием к врачу или покупать лекарства.

В других странах наша платежная система работает в рамках партнерских соглашений с японской компанией JCB, китайской Union Pay, а также с MasterCard и American Express. То есть риски сведены к минимуму для того, чтобы не повторить ситуацию марта 2014 года. Тогда международные платежные системы Visa и MasterCard остановили обслуживание карт нескольких российских банков в торговых точках и банкоматах.