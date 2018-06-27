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Конфликт в Сирии 59 минут назад
Жители Идлиба: "Белые каски" готовят провокации
Жители провинции Идлиб по телефону обратились в российский Центр примирения враждующих сторон и сообщили о готовящейся провокации со стороны организации "Белые каски" с использованием ракет, начиненных неизвестными веществами.
Начальник ЦПВС генерал-майор Алексей Цыганков рассказал, что, со слов звонивших, 24 июня в город Идлиб прибыла колонна из шести легковых автомобилей с эмблемами "Белых касок", грузовой автомобиль, загруженный индивидуальными средствами защиты, емкостями с жидкостью, видеооборудованием, и семью ракетами.
"После прибытия четверо неизвестных местным жителям лиц в специальной одежде и средствах индивидуальной защиты занимались снаряжением головных частей ракет привезенной жидкостью и порошком", — сказал генерал.
По словам местных жителей, снаряженные ракеты затем были увезены грузовиком в направлении Маарет-эн-Нууман. Колонна с представителями "Белых касок" вскоре после этого выехала в том же направлении.
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