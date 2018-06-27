Швейцарцам хватило ничьей с Коста-Рикой для прохода в плей-офф

Сборные Швейцарии и Коста-Рики сыграли вничью в матче заключительного третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:2.

В составе швейцарцев мячи забили Блерим Джемаили (31-я минута) и Йосип Дрмич (88-я). У команды Коста-Рики отличился Кендаль Уотсон (56-я), еще один мяч уже в добавленное время попал в сетку в ворот от вратаря швейцарской сборной Яна Зоммера.

Сборная Швейцарии с пятью очками заняла второе место в группе "Е" и пробилась в 1/8 финала турнира. С первого места в плей-офф вышли бразильцы, в активе которых пять баллов. Далее расположились команды Сербии (3) и Коста-Рики (1).