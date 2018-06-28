Новорожденную правнучку королевы Елизаветы II назвали Леной

Новорожденную правнучку королевы Великобритании Елизаветы II назвали Лена Элизабет. Об этом объявила в среду, 27 июля, представитель родителей девочки Зары и Майка Тиндаллов.

Как она пояснила, Лена – простое имя, которое им нравится. Как и ее троюродная сестра принцесса Шарлотта, свое второе имя малышка получила в честь прабабушки королевы.

Лена (по-английски это имя произносится "Лейна") Элизабет появилась на свет в родильном отделении города Страуд (графство Глочестершир) 18 июня. Ее мать Зара Тиндалл (в девичестве Филлипс) – дочь принцессы Анны, олимпийская медалистка в конном спорте, а отец Майк Тиндалл – известный регбист Великобритании. У Лены есть старшая сестра – четырехлетняя Миа Грейс, напоминает РИА Новости. В линии престолонаследия дочери Зары и Майка Тиндалл занимают 18 и 19 места.

Привычное для россиян имя "Лена" довольно часто встречается в странах Запада, но там оно используется как полное имя, а не краткая форма имени "Елена".