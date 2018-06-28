Пожар на НПЗ в Иране: шесть человек пострадали

На юго-западе Ирана в городе Абадане начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В результате ЧП пострадали не менее шести человек, передает местное информационное агентство Тасним. Двоих пострадавших госпитализировали с тяжелыми ожогами.

Пока пожарным не удается локализовать возгорание.

Этот завод является одним из крупнейших в мире, передает РИА Новости.