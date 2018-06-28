Путин утвердил штрафы для поисковиков за ссылки на запрещенные сайты

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за неисполнение запрета на анонимайзеров (запрещенных сайтов). Данный документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РБК.

Как уточняется, за выдачу поисковыми машинами ссылок на анонимайзеры с граждан будут взимать от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Должностных лиц будут штрафовать в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Юридическим лицам придется заплатить штраф от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

5 июня текущего года Государственная Дума приняла закон о штрафах за нарушение запрета на анонимайзеры в третьем, окончательном чтении.