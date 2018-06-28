Путин подписал закон, противодействующий хищению денег с банковских карт

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о хищении денег с кредитных карт. Текст документа был опубликован на сайте правовой информации в среду, 27 июня.

Согласно закону, оператор по переводу денежных средств наделяется правом приостанавливать на срок до двух дней операции, демонстрирующие признаки перевода средств без согласия клиента.

При этом данные о таких операциях должны будут поступать в Центробанк, сообщает газета "Известия".

Таким образом создается правовой механизм, который не позволит похищать деньги с банковских карт.