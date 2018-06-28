В Алма-Ате горят склады на площади 3 тысячи квадратных метров
Общая площадь пожара в складских помещениях, находящихся в микрорайоне "Кайрат" на окраине Алма-Аты, по предварительной информации, составляет около 3 тысяч квадратных метров. Такие данные СМИ сообщил представитель комитета МВД Казахстана по чрезвычайным ситуациям Руслан Иманкулов.
Столб густого черного дыма, поднимающийся над местом пожара, хорошо видно за много километров. Его шлейф накрыл значительную часть Алма-Аты, передает РИА Новости.
Как уточняется, пожар в складских помещениях ангарного типа, расположенных по адресу Турксибский район, микрорайон Кайрат, 282, начался в 6:03 по местному времени (3:03 по времени Москвы).
В борьбе с огнем принимают участие 75 сотрудников и 20 единиц спецтехники городской службы пожаротушения. Ранее сообщалось, что для тушения возгорания с воздуха будет задействован вертолет.
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