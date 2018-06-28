Запущенные выпускниками шарики оставили без света почти 34 тысячи жителей Якутска

В ночь на 28 июня каждый девятый житель Якутска остался без электричества, после того как воздушные шары, запущенные выпускниками школ, запутались в проводах. Об этом сообщили представители компании "Якутскэнерго".

Как уточняется, 27 июня в Якутске выпускники отмечали окончание школы. Шарики, завязанные фольгированной лентой, запутались в проводах, что и вызвало короткое замыкание.

В компании "Якутскэнерго" позднее сообщили, что всего без света остались 33,6 тысячи жителей (население Якутска – порядка 310 тысяч человек).