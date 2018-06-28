Американские СМИ обсуждают визит Джона Болтона в Москву

Встреча президентов США и России пройдет в Хельсинки после саммита НАТО. Об этом не утерпел и рассказал сам Дональд Трамп. Официально же о месте и времени саммита должны объявить сегодня, 28 июня.

Детали встречи обсудил в Москве помощник американского лидера Джон Болтон. На его визит в Москву отреагировали ведущие американские СМИ, передает телеканал "Россия 24".

Business Insider пишет, что после переговоров с Владимиром Путиным Джон Болтон в своей позиции по России сделал разворот на 180 градусов. Издание приводит эпизоды пресс-конференции советника Дональда Трампа. На ней многие репортеры цитировали прежние нелестные высказывания Болтона о политике Москвы. Но, находясь в российской столице с рабочей поездкой, Болтон теперь говорил только о поисках путей для сотрудничества.

Это же противоречие в высказываниях Болтона подчеркивает The Washington Post. Издание пишет, что поведение советника Трампа на встрече с Владимиром Путиным не вяжется с его недавней критикой в адрес России.

А Politico пишет: в непростых отношениях двух стран даже футбол может стать объединяющим фактором. И цитирует Болтона, который поздравил Владимира Путина с тем, как Россия проводит чемпионат мира.

Телеканал Fox News называет будущую встречу президентов исторической и вспоминает прошлые саммиты американских и тогда еще советских лидеров, которые влияли на разрядку отношений.