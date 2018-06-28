В штаб-квартире ООН открывается конференция по борьбе с терроризмом

28 и 29 июня представители более 100 стран будут обсуждать в Нью-Йорке борьбу с терроризмом.

Первая международная конференция высокого уровня состоится в штаб-квартире ООН, передает телеканал "Россия 24". За стол переговоров сядут руководители контртеррористических ведомств. Они обменяются информацией и опытом, а также обсудят роль высоких технологий в противодействии экстремистам.

На открытии форума выступят генсек ООН Антониу Гутерриш и глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков.