Противопожарный вертолет сбросил более 100 тонн воды на горящие в Алматы склады

На горящие в нижней части Алматы складские помещения противопожарный вертолет сбросил уже более 100 тонн воды. Такие данные сообщает официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

Пожар на складах в микрорайоне "Кайрат" Турксибского района начался около 6 часов утра по местному времени в четверг, 28 июня. Сначала площадь возгорания составляла порядка 3 тысяч квадратных метров. К моменту, когда пожарные прибыли на место ЧП, огонь охватил семь из 13 ангаров. В 9:06 пожар удалось локализовать на площади более 17 тысяч квадратных метров.

В настоящее время продолжается ликвидация возгорания. В ней участвуют 75 сотрудников и более 20 единиц спецтехники Службы пожаротушения Алматы, а также вертолет "Казавиаспаса", передает агентство "Интерфакс".