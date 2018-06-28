"Милан" обжалует в CAS годичное отстранение от еврокубков

Итальянский "Милан" подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Союза международных футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении футбольного клуба на один сезон от еврокубков за несоблюдение правил финансового fair play.

Напомним, из-за этого решения "Милан" в новом сезоне не сможет выступить в Лиге Европы, куда пробился по итогам чемпионата Италии сезона-2017/18. "Милан" безусловно верит, что CAS услышит аргументы клуба и воздержится от последующих комментариев до слушаний", — говорится в заявлении клуба, которое цитирует РИА Новости.