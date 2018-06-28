Глава МИД Венгрии: ЕС применяет двойные стандарты к "Северному потоку-2"

К российскому проекту газопровода "Северный поток — 2" Евросоюз применяет двойные стандарты, считает министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

"Мы не являемся частью проекта, мы не можем быть против него. Но я могу сказать, что имеют место неприемлемые двойные стандарты", — сказал он.

Глава венгерского МИД напомнил, что проект "Южный поток", который бы увеличил диверсификацию маршрутов для Центральной Европы, был "убит" Еврокомиссией, передает РИА Новости.

"Мы снова не видим поощрения со стороны комиссии. Я не могу представить никаких извинений или причин, которые бы комиссия могла привести... это просто двойные стандарты", — заявил министр.

Как известно, в 2014 году из-за позиции ЕС Россия была вынуждена прекратить работы по строительству "Южного потока", который должен был пройти по Болгарии, Сербии и Венгрии, в пользу нового газопровода по дну Черного моря в сторону Турции ("Турецкий поток").