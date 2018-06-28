Цены встали: топливный рынок отреагировал на принятые меры
Цены на бензин в России стабилизировались, а в некоторых регионах даже снизились. Такие изменения происходят по всей стране. Больше всего подешевел 92-й и дизель — в среднем на 2-3 рубля. Цены на остальное топливо зафиксировались на уровне начала месяца. Что же происходит на топливном рынке?
- Они снизились, но незначительно. Несерьезно это все.
- Цены стоят пока. На всех заправках. Будем ездить, куда деваться.
- Надеюсь, что понижение будет.
Озвученная российскими водителями информация — неоспоримый факт. Всего сотрудники ВГТРК провели опрос на территории 6 из 8 федеральных округов. Везде цены на бензин перестали расти.
Другой факт — за административными мерами по стабилизации цен рынок не успевает. В некоторых российских регионах оптовая цена на топливо до сих пор выше розничной. Это приводит к убыткам независимых продавцов и дает некоторое преимущество крупным компаниям.
"Было резкое увеличение объема продаж на бирже. К сожалению, сегодняшняя тенденция — мы видим снижение объема продаж на биржевых торгах. Это толкает цены вверх. Если не принять дополнительные меры административного воздействия на нефтяные компании, ситуация не улучшится", — считает Евгений Аркуша, президент Российского топливного союза.
В самых непростых условиях сейчас работают те компании, которые расположены за Уралом. В первую очередь из-за большой потребности в закупках дизеля. Такое топливо стоит в среднем 47 рублей в Красноярске, 44 рубля в Омске, 43,5 рубля в Уфе. Оптовая цена при этом скачет от 39, 5 тысяч за тонну до 45 тысяч.
В Москве оптовые цены на дизель тоже скачут. Стабильным выглядит ситуация с 92-м бензином. Он действительно подешевел и оптом, и в розницу.
"Безусловно, усилия государственных регуляторов оказали свое влияние на рынок и дали нам возможность снизить цены. Например, недавно мы снизили цены на 92-й бензин заметно. Но даже этого пока недостаточно, чтобы поддерживать конкуренцию на рынке. Любая цена, стоимость должна покрывать издержки", — объясняет Ирина Яхина, заместитель генерального директора по маркетингу сети АЗС.
Полностью понять, в каких условиях будет функционировать топливный рынок, можно будет в начале следующего года. На этот период запланировано завершение налогового маневра. Согласно проекту, экспортные пошлины полностью обнулятся.
Выпадающие доходы будут замещены увеличением НДПИ — налога на добычу природных ископаемых. Добавим к этому макроэкономические факторы (стоимость нефти, котировка пары доллар/рубль), локальные (модернизация НПЗ) — и будущий уровень цен на бензин никто уже не может предсказать. В ожидании реформ участники рынка наращивают мускулы и зарабатывают, как могут.
Борьба за клиента сейчас идет всеми способами. Конкурировать по цене трудно, по качеству вовсе невозможно. Стандарт "Евро 5" давно утвержден. Многие сети АЗС начали менять параметры своих программ лояльности. Если раньше на бонусы можно было купить бензин, то теперь, в основном, еду и напитки. На данный момент кофе — самый маржинальный и самый доступный товар на любой автозаправочной станции. Впрочем, к росту или падению цен на бодрящий напиток российский водитель не восприимчив.
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