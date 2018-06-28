Уэйн Руни согласовал контракт с "Ди.Си.Юнайтед"

Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни согласовал контракт с клубом МЛС "Ди.Си.Юнайтед". Предыдущий сезон Руни провел в составе своего родного клуба "Эвертон".

Контракт 32-летнего Руни с клубом из Вашингтона рассчитан на два с половиной года. Согласно договору, Уэйн заработает 13 миллионов долларов. Еще 17 миллионов "Ди.Си" потратил на его покупку у "Эвертона". Таким образом, Руни стал самым дорогим и самым высокооплачиваемым футболистом в истории столичной команды.

Уэйн Руни прибудет в Вашингтон в четверг, после чего подпишет контракт. Однако трансферное окно в МЛС пока закрыто, и Руни сможет выйти на поле только 10 июля.