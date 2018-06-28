Обнаружены климатические изменения, угрожающие России

В Норвегии ученые из института морских исследований обнаружили резкие климатические изменения в северной части Баренцева моря. Их доклад опубликован в научном журнале Natural Climate Change.

Специалисты уверены, что арктический климат в регионе в ближайшее время может смениться более теплым, присущим атлантической климатической системе.

Ученые отмечают, что в большей степени этому способствует низкий уровень поступления пресной воды, которую Баренцево море получает в процессе таяния льдов.

В Баренцево море входят два региона с разными климатическими условиями: холодный северный и более мягкий южный. Экосистема северной части зависит от ледяного покрова. Ледяной покров тает при нормальном климатическом цикле, наполняя море пресной водой, которая зимой снова превращается в лед.

По словам исследователей, холодные воды отступают на север из-за напора теплых атлантических.

Кроме того, исследователи пришли к выводу, что процесс потепления на Баренцевом море будет необратимым — в Арктике образовалась "горячая точка", и климатическое изменение губительно скажется на экосистеме моря.