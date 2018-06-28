Лавров и Помпео могут встретиться в ближайшие 2 недели

Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров может встретиться с госсекретарем США Майком Помпео в ближайшие две недели. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, в настоящее время данная встреча прорабатывается.

"Мы это прорабатываем и исходим из того, что, с учетом достигнутой договоренности о встрече на высшем уровне, такой контакт крайне востребован", — цитирует Рябков​​​а РИА Новости.

27 июня в Кремле президент России Владимир Путин принял советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Переговоры в расширенном составе продолжались около двух часов. Собеседники выразили надежду восстановить полноформатное сотрудничество двух стран. Кроме того, обсуждалась предстоящая встреча лидеров двух государств.