Догма, чудеса и таинства: Рогозин сравнил космос с религией

В России космос – как религия, считает гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Она состоит из трех частей: это догма, чудеса и таинства, то есть приобщенность к внутреннему содержанию", — заявил он в ходе научно-практической конференции "Роскосмоса", проходящей в Москве.

Поводами для гордости Рогозин назвал военный космос, систему ГЛОНАСС и космодром Восточный.

На последнем Рогозин поручил в срочном порядке приступить к созданию пилотируемой инфраструктуры – в прошлом году планы отложили и решили перенести перспективные пилотируемые проекты на Байконур. Глава "Роскосмоса" призвал "скорее переходить" на ракеты "Ангара", включая сверхтяжелый класс.

Аварии в космической отрасли Рогозин связал со снижением качества серийной продукции, передает "Интерфакс".

Также Рогозин пообещал избавить госкорпорацию "от бездельников и интриганов" и не допустить там коррупции.