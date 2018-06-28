После оправдания карельского правозащитника Дмитриева обвиняют в насилии

В Карелии вновь задержан глава местного отделения "Мемориала" Юрий Дмитриев. Против него возбуждено новое уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" УК РФ. Об этом сообщили в Следственном комитете России. По словам адвоката, Дмитриева остановили сотрудники полиции, когда он с сестрой ехал на кладбище. Ранее правозащитника подозревали в изготовлении детской порнографии, однако суд вынес оправдательный приговор по этой статье. При этом его признали виновным в незаконном хранении оружия, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщалось, в апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Он был признан виновным только в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. 14 июня Верховный суд Карелии отменил приговор первой инстанции и направил дело в горсуд Петрозаводска на пересмотр в новом составе. Суд назначил Дмитриеву меру пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным следствия, с 2008 года по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения, с которой совместно проживал, для изготовления порнографических материалов.

Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была изменена кустарным способом.

Дмитриев, известный как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии, был арестован 15 декабря 2016 года, а 27 января 2018 года вышел из СИЗО.