Появилось видео с выходящим из горящего самолета подростком

Легкий самолет Cessna 210 в минувшее воскресенье, 25 июня, летел в Детройт. На его борту находился 54-летний Грег Боаз, его сын Пейтон и его жена Джулия. Незадолго до запланированного приземления диспетчер аэропорта получил сообщение от пилота о проблемах с шасси, а также о критически низком запасе топлива.

В назначенное время Cessna 210 в аэропорту не приземлилась, и вскоре службы спасения получили сигнал о крушении на улице города: летящий самолет задел дерево, затем другое, зацепил линию электропередач, рухнул на землю и вспыхнул.

Очевидцы изумленно наблюдали, как горит искореженный самолет, как вдруг его дверь открылась и оттуда выкатился ошеломленный 17-летний Пейтон Боаз. Юноша быстро встал на ноги, отбежал подальше от огня и попросил о помощи у стоявших зевак. Вскоре приехали спасатели и израненного подростка, покрытого ожогами, отвезли в больницу.

Сейчас, по словам врачей, жизни Пейтона ничего не угрожает, он идет на поправку и у его кровати дежурит родная мать и сестра. А другим пассажирам самолета не повезло — Грег и Джулия Боаз погибли.