На трассе Омск — Одесское произошло лобовое столкновение автомобилей. Видео

На загородном шоссе столкнулись две "Тойоты". Водитель машины Toyota Ist, направлясь в сторону Омска, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение.

Виновник аварии, вероятно, не был пристегнут ремнями безопасности, и по этой причине вылетел от удара через ветровое стекло и погиб.

Автомобиль Toyota Town Ace после столкновения оказался в кювете: его водитель был доставлен в местную больницу в тяжелом состоянии.