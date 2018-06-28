Тема:
Обнаружение и лечение различных форм рака 1 час назад
Опасный вирус против рака мозга: итоги первого клинического испытания новой терапии
Учёные из Института изучения рака Университета Дьюка (США) сообщили о первых впечатляющих результатах своей работы. Медики разработали новый метод борьбы с самым агрессивным типом рака головного мозга, глиобластомой. Первая фаза клинических испытаний показала значительные улучшения и повышение выживаемости больных.
Специалисты отмечают, что глиобластома является наиболее частой и наиболее агрессивной формой опухоли мозга. Стандартное лечение – операция, сопровождаемая химиотерапией. Однако в большинстве случаев в течение шести месяцев происходит рецидив. Статистика выживаемости печальна: даже при агрессивном лечении пациенты, как правило, могут прожить не более 20 месяцев, а в случае рецидива – не больше года.
"Глиобластома остаётся смертельной и разрушительной болезнью, несмотря на успехи в хирургической и лучевой терапии, а также новую химиотерапию и целевые агенты. Существует огромная потребность в принципиально разных подходах", — рассказывает ведущий автор исследования доктор Дарелл Бигнер (Darell Bigner).
Ранее учёные предложили убивать клетки таких опухолей при помощи реовирусов и даже вируса Зика. Правда, эти методики пока что опробованы лишь на мышах и в доклинических исследованиях.
Но есть ещё один вирус, способный справиться со страшной болезнью – это вирус полиомиелита, генетически модифицированный – скрещенный с риновирусом.
Новый вид терапии предполагает введение полиовирусной вакцины непосредственно в опухоль головного мозга с помощью хирургически имплантированного катетера. Достигая цели, полиовирус вызывает иммунный ответ: защитные клетки наконец "видят" конкретную мишень и начинают более активно атаковать её. При этом, благодаря модификации, вирус практически не способен атаковать нейроны мозга.
Команда из различных научных центров проводила доклинические исследования и разработку вакцины в течение 18 лет. На первом этапе клинических испытаний, который стартовал в 2012 году и продлился почти 28 месяцев, основной целью исследователей стал поиск подходящей дозировки.
При более высоких дозах у некоторых пациентов наблюдалось слишком много воспалений, которые могли привести к когнитивным нарушениям и другим нежелательным побочным эффектам, отмечают специалисты.
Всего в первой фазе исследований участвовал 61 пациент, из них 15 получали минимальные дозы полиовирусной вакцины. Участники были отобраны в соответствии со строгими рекомендациями: медики учитывали размеры опухолей и их местоположение, случаи рецидива болезни и другие факторы.
Результаты терапии оказались многообещающими: долгосрочная выживаемость пациентов с рецидивирующей глиобластомой заметно увеличилась. После лечения все пациенты прожили 12,5 месяцев, а 21% участников – до трёх лет. Для сравнения: в контрольной группе, которая проходила стандартное лечение, средняя продолжительность жизни после лечения составила 11,3 месяца, а показатель выживаемости в течение трёх лет составил лишь 4%.
По словам Бигнера, для пациента с глиобластомой выжить на раннем этапе лечения крайне важно. Полиовирусная терапия увеличивает шансы на успех: после этой стадии пациенты могут пройти дальнейшее лечение уже другими методами.
На фото ниже одна из участниц клинических испытаний, 61-летняя Дебра Паффер (Debra Puffer). Страшный диагноз она впервые услышала в 2014 году. Пациентка прошла через операцию и химиотерапию. Когда болезнь вернулась, она решила принять участие в новом исследовании, и после полиовирусной терапии болезнь не возвращалась 2,5 года.
В августе 2017 года случился новый рецидив, и Дебра прошла повторное лечение. Медики увеличили дозировку вакцины, и пациентка была госпитализирована с побочными эффектами, однако их удалось устранить.
Бигнер и его коллеги заключают, что впереди ещё много работы. Пока не совсем понятно, почему одни пациенты реагируют на методы иммунотерапии должным образом, в то время как у других иммунный ответ не активируется. Одно из направлений дальнейших исследований – поиск причины таких разных реакций.
Кроме того, специалистам предстоит подобрать наиболее эффективные методы лечения, которые должны следовать после полиовирусной терапии. Сегодня пациенты с рецидивирующей глиобластомой проходит химиотерапию на основе препарата под названием ломустин. Но, вполне возможно, медики смогут подобрать и более удачную комбинацию.
О результатах первой фазы клинических испытаний команда сообщила на 22-й Международной конференции по исследованию и терапии опухолей головного мозга (22nd International Conference on Brain Tumor Research and Therapy), которая прошла в Норвегии, а также опубликовала по итогам работы статью, с которой можно ознакомиться в издании New England Journal of Medicine.
Научная работа с более подробным описанием механизма действия полиовирусной терапии была опубликована в журнале Science Translational Medicine в 2017 году.
Исследователи ожидают старта второй фазы клинических исследований, в которых, по всей вероятности, примут участие уже не только взрослые, но и более юные пациенты. Более того, в скором времени присоединиться к испытаниям смогут также пациенты с раком молочной железы и меланомой. Согласно доклиническим тестам, полиовирусная терапия может показать обнадёживающие результаты и в этих случаях.
Кстати, ранее мы рассказывали о других методах борьбы с глиобластомой. Например, исследователи заставили клетки кожи охотиться и уничтожать клетки опухоли. А бороться с метастазами рака головного мозга могут стволовые клетки, производящие нужный токсин.
Ранее по теме
-
Триумф персонализированной медицины: учёные вылечили женщину с терминальной стадией рака груди17 суток назад
-
Рак почек уличили в "краже" генов, помогающих ему распространяться по организму19 суток назад
-
Почему число случаев рака значительно выросло за последнее десятилетие21 сутки назад
-
Вакцина против опухоли мозга показывает впечатляющие результаты26 суток назад
-
Наночастицы из чайных листьев помогут в лечении рака1 месяц назад
-
Неуловимые биомаркеры рака не спасутся от "щупалец" химического осьминога1 месяц назад
Сейчас
В ДНР взорвали памятник "За оборону Иловайска"
Чемпионат мира по футболу 2018
-
Чемпионы мира из Германии пакуют чемоданы
- Бразильцы обыграли сербов и с первого места вышли в 1/8 финала
- Швеция разгромила Мексику. Обе команды - в плей-офф
- Швейцарцам хватило ничьей с Коста-Рикой для прохода в плей-офф
- Видео всех матчей чемпионата мира полностью. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
Раскол и шантаж: ОЗХО превратят в карательную машину
- Топливный рынок отреагировал на принятые меры
- Кобзон, Этуш, Мацуев - кого наградил Путин
- Пляжный отдых для разных поколений - выбираем правильно
Самое читаемое
-
Гоген Солнцев рассказал о трагедии, сблизившей его с женой-пенсионеркой
- Замучили до смерти и сожгли: убийцы няни сядут пожизненно
- Фестиваль секс-меньшинств закончился массовой дракой. Видео
- Немецкий фрегат стал жертвой собственной ракеты
- Зарплата на карту "Мир". Какие преимущества сулит новая платежная система
Авто.Вести.Ru
-
Обзор нового Geely Atlas: китаец, за которого не стыдно (видео!)
- "Внедорожный" Jeep Grand Cherokee Trailhawk получил рублевый ценник
- Чем осмотр отличается от досмотра? Разъяснение от ГИБДД!
- Мы узнали российские цены на новый кроссовер Infiniti QX50
- Chevrolet представил абсолютно новый кроссовер с известным именем
Экономика
-
"Северный поток-2" построят без разрешения Дании
- Как КНР ввела скрытые пошлины на импорт из США
- Рубль обрел стабильность: в чем причина?
- 6 стран с самой дорогой питьевой водой
- Forbes: 10 лучших вузов России
Недвижимость
-
Сколько стоит обставить однокомнатную квартиру?
- Елена Воробей обвинила риелтора в мошенничестве
- Москвичи сдают единственное жилье, чтобы заработать на болельщиках
- Ипотека под 4%: кто попадет в программу
- Московские районы, где новостройки не продают
Вести.Медицина
-
Чем еще опасны комары: как обычный укус стал причиной пугающей инфекции
- Инструкция: как приготовить полезные шашлыки
- 5 модификаций тела, которые все еще могут удивить
- Опаснее, чем кажется: в чем проблема строгих диет и интенсивных тренировок
- Ямочки на щеках: патология или эталон красоты?
Вести в 20.00
-
Путину и Болтону удалось все решить
- Карта "Мир" приходит ко всем
- Виновник страшного ДТП в Москве арестован
Москва 24
-
В Гидрометцентре дали прогноз о повторе аномальной жары 2010 года
- Назван средний размер пенсии в 2019 году
- Огромное бензиновое пятно появилось на поверхности Яузы
- Где в столице можно посмотреть трансляции чемпионата мира по футболу
- Двое рабочих погибли из-за выброса аммиака на заводе в Подмосковье
Вести.Hi-tech
-
Instagram запустил "вертикальный YouTube"
- iOS 12: лучшие функции, о которых умолчала Apple
- Что умеет и может искусственный интеллект?
- "Самый тонкий ноутбук в мире" добрался до России
- YouTube в России вводит платную подписку. Чем она лучше?
- У "Тетриса" появится версия для виртуальной реальности
Вести-Москва
-
Запугать не получилось: Москва удивила иностранных болельщиков
- Соревнование для родителей: москвичи тратят на выпускной миллионы
- Собянин рассказал о новом транспортном каркасе Москвы
- В Москве выросло число липовых благотворительных фондов
- У мажоров хотят отобрать скоростные машины
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Вирус герпеса связан с развитием болезни Альцгеймера
- Космический телескоп в рекордные сроки обнаружил десятки новых планет
- Найдена связь между диабетом и распространённым пищевым красителем
- Свирепый тирекс не умел высовывать язык
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков