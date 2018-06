Опасный вирус против рака мозга: итоги первого клинического испытания новой терапии

Учёные из Института изучения рака Университета Дьюка (США) сообщили о первых впечатляющих результатах своей работы. Медики разработали новый метод борьбы с самым агрессивным типом рака головного мозга, глиобластомой. Первая фаза клинических испытаний показала значительные улучшения и повышение выживаемости больных.

Специалисты отмечают, что глиобластома является наиболее частой и наиболее агрессивной формой опухоли мозга. Стандартное лечение – операция, сопровождаемая химиотерапией. Однако в большинстве случаев в течение шести месяцев происходит рецидив. Статистика выживаемости печальна: даже при агрессивном лечении пациенты, как правило, могут прожить не более 20 месяцев, а в случае рецидива – не больше года.

"Глиобластома остаётся смертельной и разрушительной болезнью, несмотря на успехи в хирургической и лучевой терапии, а также новую химиотерапию и целевые агенты. Существует огромная потребность в принципиально разных подходах", — рассказывает ведущий автор исследования доктор Дарелл Бигнер (Darell Bigner).

Ранее учёные предложили убивать клетки таких опухолей при помощи реовирусов и даже вируса Зика. Правда, эти методики пока что опробованы лишь на мышах и в доклинических исследованиях.

Но есть ещё один вирус, способный справиться со страшной болезнью – это вирус полиомиелита, генетически модифицированный – скрещенный с риновирусом.

Новый вид терапии предполагает введение полиовирусной вакцины непосредственно в опухоль головного мозга с помощью хирургически имплантированного катетера. Достигая цели, полиовирус вызывает иммунный ответ: защитные клетки наконец "видят" конкретную мишень и начинают более активно атаковать её. При этом, благодаря модификации, вирус практически не способен атаковать нейроны мозга.

Команда из различных научных центров проводила доклинические исследования и разработку вакцины в течение 18 лет. На первом этапе клинических испытаний, который стартовал в 2012 году и продлился почти 28 месяцев, основной целью исследователей стал поиск подходящей дозировки.

При более высоких дозах у некоторых пациентов наблюдалось слишком много воспалений, которые могли привести к когнитивным нарушениям и другим нежелательным побочным эффектам, отмечают специалисты.

Всего в первой фазе исследований участвовал 61 пациент, из них 15 получали минимальные дозы полиовирусной вакцины. Участники были отобраны в соответствии со строгими рекомендациями: медики учитывали размеры опухолей и их местоположение, случаи рецидива болезни и другие факторы.

Результаты терапии оказались многообещающими: долгосрочная выживаемость пациентов с рецидивирующей глиобластомой заметно увеличилась. После лечения все пациенты прожили 12,5 месяцев, а 21% участников – до трёх лет. Для сравнения: в контрольной группе, которая проходила стандартное лечение, средняя продолжительность жизни после лечения составила 11,3 месяца, а показатель выживаемости в течение трёх лет составил лишь 4%.

По словам Бигнера, для пациента с глиобластомой выжить на раннем этапе лечения крайне важно. Полиовирусная терапия увеличивает шансы на успех: после этой стадии пациенты могут пройти дальнейшее лечение уже другими методами.

На фото ниже одна из участниц клинических испытаний, 61-летняя Дебра Паффер (Debra Puffer). Страшный диагноз она впервые услышала в 2014 году. Пациентка прошла через операцию и химиотерапию. Когда болезнь вернулась, она решила принять участие в новом исследовании, и после полиовирусной терапии болезнь не возвращалась 2,5 года.

В августе 2017 года случился новый рецидив, и Дебра прошла повторное лечение. Медики увеличили дозировку вакцины, и пациентка была госпитализирована с побочными эффектами, однако их удалось устранить.

Бигнер и его коллеги заключают, что впереди ещё много работы. Пока не совсем понятно, почему одни пациенты реагируют на методы иммунотерапии должным образом, в то время как у других иммунный ответ не активируется. Одно из направлений дальнейших исследований – поиск причины таких разных реакций.

Кроме того, специалистам предстоит подобрать наиболее эффективные методы лечения, которые должны следовать после полиовирусной терапии. Сегодня пациенты с рецидивирующей глиобластомой проходит химиотерапию на основе препарата под названием ломустин. Но, вполне возможно, медики смогут подобрать и более удачную комбинацию.

О результатах первой фазы клинических испытаний команда сообщила на 22-й Международной конференции по исследованию и терапии опухолей головного мозга (22nd International Conference on Brain Tumor Research and Therapy), которая прошла в Норвегии, а также опубликовала по итогам работы статью, с которой можно ознакомиться в издании New England Journal of Medicine.

Научная работа с более подробным описанием механизма действия полиовирусной терапии была опубликована в журнале Science Translational Medicine в 2017 году.

Исследователи ожидают старта второй фазы клинических исследований, в которых, по всей вероятности, примут участие уже не только взрослые, но и более юные пациенты. Более того, в скором времени присоединиться к испытаниям смогут также пациенты с раком молочной железы и меланомой. Согласно доклиническим тестам, полиовирусная терапия может показать обнадёживающие результаты и в этих случаях.

Кстати, ранее мы рассказывали о других методах борьбы с глиобластомой. Например, исследователи заставили клетки кожи охотиться и уничтожать клетки опухоли. А бороться с метастазами рака головного мозга могут стволовые клетки, производящие нужный токсин.