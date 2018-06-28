Путин: Россия сделала настоящий прорыв в области разработки нового оружия

Российская армия получает новейшие системы вооружения, которые должны кардинально повысить ее эффективность. В Южном военном округе уже служит гиперзвуковой комплекс "Кинжал", который способен летать в десять раз быстрее звука. В ближайшее время появится серийный "Авангард". Он разгонятся до 20 Махов. А в следующем году отечественные военные получат новую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", заявил Владимир Путин на торжественном приеме в честь выпускников военных ВУЗов.

Президент добавил, что масштабы перевооружения российской армии беспрецедентны. Если шесть лет назад доля новых кораблей, бронемашин и летательных аппаратов в войсках была всего 16%. То сейчас эта цифра приблизилась к 60%. А к 2021 году отечественные вооруженные силы должны быть модернизированы на 70%.

Подобное стало возможно благодаря колоссальному труду российских ученых и инженеров. Их разработки на десятки лет опережают все мировые аналоги.

Владимир Путин коснулся вопросов социальной поддержки военных. Например, с 1 января этого года проведена индексация зарплат солдат-контрактников и офицеров. Кроме того, только в 2018 году новые квартиры получили 4 тысячи семей, а 14 тысячам выдали ключи от служебного жилья. Улучшается и медицинское обслуживание армии: количество санаториев собираются увеличить в 4 раза, отметил глава государства.