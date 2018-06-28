Камера запечатлела момент аварии с летальным исходом под Челябинском

В ночь на четверг, 28 июня, на трассе М-5 "Урал" под Челябинском произошло серьезное дорожно-транспортное происшествия с летальным исходом.

Автомобиль Toyota Camry на большой скорости врезался в фуры, припаркованные на стоянке у придорожного кафе. После столкновения легковушка буквально застряла между большегрузами.

В результате аварии погиб один человек, находившийся в салоне Camry. Трое его спутников были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, одного из пострадавших удалось извлечь из искореженного авто только при помощи спасателей.

Полицейские изучают все обстоятельства произошедшего и работают над установлением причины, по которой Toyota вылетела с трассы.