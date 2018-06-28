Максим Леонидов: роман с первой женой начался на овощебазе среди картошки

Певец Максим Леонидов родился в актерской семье. Его родители познакомились в Театре Комедии, где играли в одном спектакле. У обоих в то время были семьи, но любовь была такая сильная, что они бросили своих близких и поженились. Через некоторое время родился Максим. Но счастье было недолгим: когда мальчику было 4 года, его мать умерла от рака.

Сначала папа воспитывал сына один, но потом женился. "С перепугу", — уверен Максим. Отношения с мачехой не сложились, и ребенка отдали в интернат, где он провел целых шесть лет. Только когда отец развелся и женился на другой женщине, Максим вернулся обратно в семью. Именно Ирина Львовна для него настоящей мамой и воспитала его. Так он ее и называет до сих пор — мама Ира.

Первый успех пришел к Леонидову, когда ему было едва за 20. Он и Николай Фоменко были студентами ЛГИТМиКа, любили рок-н-ролл и слушали The Beatles. Они основали группу "Секрет", и вскоре к ним пришла настоящая популярность. Успех, деньги, поклонницы – искушения были на каждом шагу.

На третьем курсе Максим женился на актрисе Ирине Селезневой. "Мы учились по 24 часа в сутки, поэтому все там переженились. Других вариантов просто не было", — говорит он. А роман начался на овощебазе среди картошки, куда студентов отправили разбирать гнилые овощи.

Леонид говорит, что начало их брака – это старт двух карьер: "Весь наш брак я работал на эстраде, разъезжал с гастролями, Ира ездила на гастроли с Малым драматическим театром. Мне несвойственна ревность к успеху, а у Иры было, но не сильно выражено. Она переживала, что я такой весь звезда". Они прожили вместе 18 лет, но детей у пары не было. Максим признается, что о детях они даже не задумывались: "Тогда казалось – нет, ну и хорошо, карьера же отнимает столько времени, что не до детей".

Группу сопровождали толпы поклонниц. Но певец говорит, что его жена не переживала и тоже "не скучала на гастролях".

"Я убежден, что у нее были увеличения и мимолетные на гастролях. Но тогда мы это не обсуждали. Мы были молодые, но умные и мудрые. Мы никогда не опускались до выяснения отношений и вранья, поэтому в какой-то момент мы стали товарищами и родными людьми", — рассказывает Максим.

Со временем дружба между Максимом Леонидовым и Николаем Фоменко переросла в соперничество. Отношения стали портиться, и на самом пике популярности Максим покинул группу. Фоменко во многих интервью говорил, что Максима просто "накрыла звездочка". Но сам Леонидов уверен, что это не так. "Мы ругались, но друг друга любили. Мы чувствовали себя единым кулаком, — говорит он. — А потом просто разошлись в творческом плане".

В 1990 году Максим Леонидов переехал в Израиль. Чтобы заработать денег, артист занимался ремонтом, хотя совершенно ничего не понимал в нем. Уже потом он начал сниматься в телесериалах, играть в театре и давать концерты. Ирина Селезнева успешно играла в театре и стала театральной израильской звездой.

Но спустя шесть лет Леонидов все-таки вернулся в Россию. Здесь у него не было ни своего жилья, ни жены, ни былой популярности. Он написал несколько песен и выпустил альбом "Командир", который стал успешным. Максим почувствовал, что его место здесь, и тут его зритель. Отношения с женой, которая осталась в Израиле, постепенно сошли не нет, и в жизни музыканта появилась актриса Анна Банщикова. Вместе они были пять лет, после чего расстались.

"Мы начали друг друга перевоспитывать, а это всегда обречено на неудачу, — говорит Леонидов. — Развод длился три года и был непростым".

Третьей супругой максима стала актриса Александра Камчатова. Они познакомились в театре Ленсовета, куда Максим Леонидов пришел на спектакль "Фредерик, или бульвар преступлений". После спектакля он пошел за кулисы, чтобы познакомиться с понравившейся актрисой. Вскоре их отношения переросли в нечто большее, чем дружба. Сейчас у пары двое детей – сын и дочь. Певец признается, что стать папой в 42 года – это абсолютное счастье.

Почему распалась группа "Секрет"? Почему певец вернулся в Россию из эмиграции? Как Максиму Леонидову удалось вернуться на музыкальный олимп? Ответы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".