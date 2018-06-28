Инопланетный корабль? Движение "первого межзвёздного астероида" озадачило астрономов

Оумуамуа меняет скорость не так, как положено добропорядочному астероиду. В попытках выяснить, в чём дело, учёные рассматривали даже гипотезу, что перед нами космический корабль пришельцев. Впрочем, истина, скорее всего, прозаичнее. Вероятно, перед нами комета. Об открытии сообщает научная статья, опубликованная в журнале Nature группой во главе с Марко Микели (Marco Micheli) из Европейского космического агентства.

"Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) подробно рассказывали о первом открытом объекте, прилетевшем в Солнечную систему из межзвёздных бездн. Его обнаружили в октябре 2017 года и сначала приняли за комету. Однако последующие наблюдения не выявили никаких признаков истекающих с поверхности тела струй пыли и газа. Поэтому Оумуамуа (так назвали космического гостя) был "переквалифицирован" в астероид, то есть тело, состоящее из камня или металла, а не пыли и льда.

Впрочем, детальное изучение полученных данных показало, что поверхность тела покрыта толстым слоем органики. Эта "броня" могла помешать ледяному ядру испаряться. Поэтому у специалистов появилось подозрение, что Оумуамуа рано записали в "каменные гости".

Сейчас объект удаляется от Солнца и уже находится дальше от него, чем Юпитер. Однако он всё ещё находится в пределах видимости лучших телескопов, включая "Хаббл" и VLT.

Новейшие наблюдения, в том числе и на этих двух инструментах, немало озадачили учёных. Дело в том, что скорость небесного тела меняется не так, как ей положено согласно стократ проверенным законам небесной механики.

Разумеется, Оумуамуа замедляется под действием притяжения Солнца. Однако темпы этого замедления оказались аномально низкими. Этому может быть только одно объяснение: на объект действует дополнительная сила, помимо гравитации светила и других тел.

"Наши высокоточные измерения положения Оумуамуа показали, что что-то влияет на его движение, кроме гравитационных сил Солнца и планет", – говорит Микели в пресс-релизе НАСА.

Что это может быть за сила? Учёные рассмотрели самые разные варианты. Они исключили воздействие со стороны солнечного света и солнечного ветра. Проверили и отбросили гипотезу, что Оумуамуа представляет собой систему из нескольких тел и поэтому движется сложнее, чем монолитная глыба. Проанализировали вариант с сопротивлением межпланетного газа. Рассматривалась даже версия, что это космический корабль с реактивным двигателем (!). Но трудно ожидать от звездолёта, что он будет вращаться вокруг всех трёх своих осей, а Оумуамуа делает именно это. К тому же столь плавное и постепенное изменение скорости нетипично для искусственных объектов.

Самая правдоподобная версия состоит в том, что объект всё-таки "оснащён реактивным двигателем", но естественного происхождения. Дело в том, что характер движения небесного тела типичен для комет. Струи пыли и газа, истекающие с нагретой Солнцем поверхности, придают "хвостатой" дополнительное ускорение.

Впрочем, по мере того, как небесная странница удаляется от светила, реактивные струи слабеют и добавочное ускорение уменьшается. Именно так и ведёт себя Оумуамуа.

"Мы считаем, что это маленькая и необычная комета, – говорит Микели в пресс-релизе Европейской южной обсерватории. – Из данных наблюдений видно, что она ускоряется тем медленнее, чем дальше уходит от Солнца, что типично для комет".

Возникает вопрос, почему в таком случае струи вещества не были замечены в телескопы (что, напомним, и побудило астрономов перевести объект в разряд астероидов).

Специалисты выдвинули следующую гипотезу. В результате своих долгих скитаний в межзвёздном пространстве Оумуамуа растерял запасы мелкозернистой пыли на поверхности. Поэтому сейчас струи газа несут лишь необычно крупные частицы. Подобный шлейф значительно хуже отражает свет, чем обычный кометный хвост. Его запросто можно не заметить даже в самые мощные телескопы.

Обнаруженное дополнительное ускорение добавило головной боли учёным, пытающимся определить происхождение космического гостя.

"Истинная природа этого загадочного межзвёздного скитальца может остаться неразгаданной, – заключает Оливье Эно (Olivier Hainaut) из Европейской южной обсерватории. –Только что обнаруженное ускорение Оумуамуа делает более сложной задачу экстраполяции траектории объекта и поиска его родительской звезды".

К слову, на первое июня 2018 года скорость космического путешественника составляла 114 тысяч километров в час. Ожидается, что через четыре года он пересечёт орбиту Нептуна.

Напомним, что "Вести.Наука" ранее писали об астероиде, который прилетел из системы другой звезды, но теперь обращается вокруг Солнца.