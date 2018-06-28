Новости Наука

28 июня 201815:10 Анатолий Глянцев

Инопланетный корабль? Движение "первого межзвёздного астероида" озадачило астрономов

Оумуамуа можно назвать "межзвёздным оборотнем": сначала его считали кометой, потом астероидом и вот теперь снова кометой.
Иллюстрация ESA/Hubble, NASA, ESO, M. Kornmesser.

Оумуамуа меняет скорость не так, как положено добропорядочному астероиду. В попытках выяснить, в чём дело, учёные рассматривали даже гипотезу, что перед нами космический корабль пришельцев. Впрочем, истина, скорее всего, прозаичнее. Вероятно, перед нами комета. Об открытии сообщает научная статья, опубликованная в журнале Nature группой во главе с Марко Микели (Marco Micheli) из Европейского космического агентства.

"Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) подробно рассказывали о первом открытом объекте, прилетевшем в Солнечную систему из межзвёздных бездн. Его обнаружили в октябре 2017 года и сначала приняли за комету. Однако последующие наблюдения не выявили никаких признаков истекающих с поверхности тела струй пыли и газа. Поэтому Оумуамуа (так назвали космического гостя) был "переквалифицирован" в астероид, то есть тело, состоящее из камня или металла, а не пыли и льда.

Впрочем, детальное изучение полученных данных показало, что поверхность тела покрыта толстым слоем органики. Эта "броня" могла помешать ледяному ядру испаряться. Поэтому у специалистов появилось подозрение, что Оумуамуа рано записали в "каменные гости".

Сейчас объект удаляется от Солнца и уже находится дальше от него, чем Юпитер. Однако он всё ещё находится в пределах видимости лучших телескопов, включая "Хаббл" и VLT.

Новейшие наблюдения, в том числе и на этих двух инструментах, немало озадачили учёных. Дело в том, что скорость небесного тела меняется не так, как ей положено согласно стократ проверенным законам небесной механики.

Разумеется, Оумуамуа замедляется под действием притяжения Солнца. Однако темпы этого замедления оказались аномально низкими. Этому может быть только одно объяснение: на объект действует дополнительная сила, помимо гравитации светила и других тел.

"Наши высокоточные измерения положения Оумуамуа показали, что что-то влияет на его движение, кроме гравитационных сил Солнца и планет", – говорит Микели в пресс-релизе НАСА.

Что это может быть за сила? Учёные рассмотрели самые разные варианты. Они исключили воздействие со стороны солнечного света и солнечного ветра. Проверили и отбросили гипотезу, что Оумуамуа представляет собой систему из нескольких тел и поэтому движется сложнее, чем монолитная глыба. Проанализировали вариант с сопротивлением межпланетного газа. Рассматривалась даже версия, что это космический корабль с реактивным двигателем (!). Но трудно ожидать от звездолёта, что он будет вращаться вокруг всех трёх своих осей, а Оумуамуа делает именно это. К тому же столь плавное и постепенное изменение скорости нетипично для искусственных объектов.

Самая правдоподобная версия состоит в том, что объект всё-таки "оснащён реактивным двигателем", но естественного происхождения. Дело в том, что характер движения небесного тела типичен для комет. Струи пыли и газа, истекающие с нагретой Солнцем поверхности, придают "хвостатой" дополнительное ускорение.

 

Впрочем, по мере того, как небесная странница удаляется от светила, реактивные струи слабеют и добавочное ускорение уменьшается. Именно так и ведёт себя Оумуамуа.

"Мы считаем, что это маленькая и необычная комета, – говорит Микели в пресс-релизе Европейской южной обсерватории. – Из данных наблюдений видно, что она ускоряется тем медленнее, чем дальше уходит от Солнца, что типично для комет".

Возникает вопрос, почему в таком случае струи вещества не были замечены в телескопы (что, напомним, и побудило астрономов перевести объект в разряд астероидов).

Специалисты выдвинули следующую гипотезу. В результате своих долгих скитаний в межзвёздном пространстве Оумуамуа растерял запасы мелкозернистой пыли на поверхности. Поэтому сейчас струи газа несут лишь необычно крупные частицы. Подобный шлейф значительно хуже отражает свет, чем обычный кометный хвост. Его запросто можно не заметить даже в самые мощные телескопы.

Обнаруженное дополнительное ускорение добавило головной боли учёным, пытающимся определить происхождение космического гостя.

"Истинная природа этого загадочного межзвёздного скитальца может остаться неразгаданной, – заключает Оливье Эно (Olivier Hainaut) из Европейской южной обсерватории. –Только что обнаруженное ускорение Оумуамуа делает более сложной задачу экстраполяции траектории объекта и поиска его родительской звезды".

К слову, на первое июня 2018 года скорость космического путешественника составляла 114 тысяч километров в час. Ожидается, что через четыре года он пересечёт орбиту Нептуна.

Напомним, что "Вести.Наука" ранее писали об астероиде, который прилетел из системы другой звезды, но теперь обращается вокруг Солнца.

Сейчас

15:20

В ДНР взорвали памятник "За оборону Иловайска"

15:04

Путин и Трамп встретятся в Хельсинки 16 июля

12:49

Путин пришел в Парк футбола на Красной площади

12:22

Пассажирский самолет упал на жилой квартал Мумбаи

10:51

В Бремене взорвался жилой дом. Трое погибших

10:23

Меркель: Запад должен быть в диалоге с Россией, при этом укрепляя оборону

09:48

Лавров и Помпео могут встретиться в ближайшие 2 недели

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Место и время встречи Путина и Трампа объявят в 15:00

Место и время встречи Путина и Трампа объявят в 15:00

2 часа назад

Трансляции

16:50

Футбол. Чемпионат мира. Япония - Польша
16:50

Футбол. Чемпионат мира. Сенегал - Колумбия
20:50

Футбол. Чемпионат мира. Панама - Тунис
20:50

Футбол. Чемпионат мира. Англия - Бельгия
Все трансляции
Путин пришел в Парк футбола на Красной площади

Путин пришел в Парк футбола на Красной площади

2 часа назад
Сборная России сыграет с испанцами в белой форме

Сборная России сыграет с испанцами в белой форме

1 час назад
Московская уполномоченная по правам человека госпитализирована после ДТП

Московская уполномоченная по правам человека госпитализирована после ДТП

40 минут назад
Москалькова рассказала, как чувствует себя голодающий Сенцов

Москалькова рассказала, как чувствует себя голодающий Сенцов

1 час назад
Инопланетный корабль? Движение "первого межзвёздного астероида" озадачило астрономов

Инопланетный корабль? Движение "первого межзвёздного астероида" озадачило астрономов

20 минут назад
Дорожный конфликт с участием женщин перерос в драку на улице в Новороссийске. Видео

Дорожный конфликт с участием женщин перерос в драку на улице в Новороссийске. Видео

37 минут назад
Bloomberg: 10 самых богатых семейных кланов мира

Bloomberg: 10 самых богатых семейных кланов мира

1 час назад
Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

2 часа назад
Современные люди болеют раком в 50 раз чаще древних

Современные люди болеют раком в 50 раз чаще древних

5 часов назад
От 500 до 800 тысяч: тройка самых дорогих съемных квартир в Москве

От 500 до 800 тысяч: тройка самых дорогих съемных квартир в Москве

2 часа назад
После оправдания карельского правозащитника Дмитриева обвиняют в насилии

После оправдания карельского правозащитника Дмитриева обвиняют в насилии

4 часа назад
Пятеро погибших: опубликовано видео с места падения самолета на дом в Мумбаи

Пятеро погибших: опубликовано видео с места падения самолета на дом в Мумбаи

1 час назад
Forbes: 10 лучших вузов России

Forbes: 10 лучших вузов России

4 часа назад
Получи возможность прорекламировать свой бренд

Получи возможность прорекламировать свой бренд

27.06.2018 11:44
Спасите Илюшу от бесконечных приступов эпилепсии

Спасите Илюшу от бесконечных приступов эпилепсии

25.06.2018 14:08
В Москве появится "лежачий" небоскреб

В Москве появится "лежачий" небоскреб

45 минут назад
Дементьева похоронят на Кунцевском кладбище

Дементьева похоронят на Кунцевском кладбище

45 минут назад
"Сумасшедший" пикап Tesla: первые подробности

"Сумасшедший" пикап Tesla: первые подробности

1 час назад
"Народное" приложение поможет улучшить "Яндекс.Навигатор" и "Яндекс.Карты"

"Народное" приложение поможет улучшить "Яндекс.Навигатор" и "Яндекс.Карты"

1 час назад
Ученые: все пчелы на Земле скоро вымрут

Ученые: все пчелы на Земле скоро вымрут

2 часа назад
УАЗ Патриот внезапно получил новую раздатку

УАЗ Патриот внезапно получил новую раздатку

3 часа назад
Появилось видео с выходящим из горящего самолета подростком

Появилось видео с выходящим из горящего самолета подростком

3 часа назад
Женщины-учёные обнаружили, что обращение по фамилии даёт мужчинам преимущество

Женщины-учёные обнаружили, что обращение по фамилии даёт мужчинам преимущество

3 часа назад
10 советов доктора Беленкова: плохой и хороший холестерин

10 советов доктора Беленкова: плохой и хороший холестерин

4 часа назад
194
Догма, чудеса и таинства: Рогозин сравнил космос с религией

Догма, чудеса и таинства: Рогозин сравнил космос с религией

4 часа назад
ОЗХО превратят в карательную машину: Британия шантажом продавила свою инициативу

ОЗХО превратят в карательную машину: Британия шантажом продавила свою инициативу

4 часа назад
Apple и Samsung урегулировали спор о копировании iPhone

Apple и Samsung урегулировали спор о копировании iPhone

4 часа назад
В Бремене взорвался жилой дом. Трое погибших

В Бремене взорвался жилой дом. Трое погибших

4 часа назад
Любимая игрушка: какая она у детей в XXI веке

Любимая игрушка: какая она у детей в XXI веке

4 часа назад
Вот каким будет новый кроссовер Renault для России

Вот каким будет новый кроссовер Renault для России

5 часов назад
Уже пять: учёные рассказали о поисках обломков "Липецкого метеорита"

Уже пять: учёные рассказали о поисках обломков "Липецкого метеорита"

5 часов назад
Обнаружены климатические изменения, угрожающие России

Обнаружены климатические изменения, угрожающие России

5 часов назад
Цены встали: топливный рынок отреагировал на принятые меры

Цены встали: топливный рынок отреагировал на принятые меры

6 часов назад
Москалькова прибыла в Салехард для встречи с Сенцовым

Москалькова прибыла в Салехард для встречи с Сенцовым

6 часов назад
Глава МИД Венгрии: ЕС применяет двойные стандарты к "Северному потоку-2"

Глава МИД Венгрии: ЕС применяет двойные стандарты к "Северному потоку-2"

6 часов назад
Песков: Путин и Трамп могут пообщаться с журналистами после встречи

Песков: Путин и Трамп могут пообщаться с журналистами после встречи

6 часов назад
Рамзан Кадыров пригласил Салаха в гости

Рамзан Кадыров пригласил Салаха в гости

7 часов назад
Дэвид Бэкхем с супругой поселились в Калининграде

Дэвид Бэкхем с супругой поселились в Калининграде

8 часов назад
В штаб-квартире ООН открывается конференция по борьбе с терроризмом

В штаб-квартире ООН открывается конференция по борьбе с терроризмом

8 часов назад
Постпред России при ООН Василий Небензя вступился за Иран

Постпред России при ООН Василий Небензя вступился за Иран

8 часов назад
Миграция, безопасность, отношения с Россией: в Брюсселе открывается саммит ЕС

Миграция, безопасность, отношения с Россией: в Брюсселе открывается саммит ЕС

8 часов назад
Испания сократила срок выдачи виз россиянам

Испания сократила срок выдачи виз россиянам

8 часов назад
Deutsche Welle: два гола южнокорейцев - последние гвозди в крышку гроба немецкого футбола

Deutsche Welle: два гола южнокорейцев - последние гвозди в крышку гроба немецкого футбола

9 часов назад
Американские СМИ обсуждают визит Джона Болтона в Москву

Американские СМИ обсуждают визит Джона Болтона в Москву

9 часов назад
В Алма-Ате горят склады на площади 3 тысячи квадратных метров

В Алма-Ате горят склады на площади 3 тысячи квадратных метров

10 часов назад
Роухани: мы поставим США на колени

Роухани: мы поставим США на колени

10 часов назад
Польша не станет преследовать уголовно тех, кто обвиняет ее в Холокосте

Польша не станет преследовать уголовно тех, кто обвиняет ее в Холокосте

11 часов назад
Новорожденную правнучку королевы Елизаветы II назвали Леной

Новорожденную правнучку королевы Елизаветы II назвали Леной

14 часов назад