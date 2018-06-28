Дорожный конфликт с участием женщин перерос в драку на улице в Новороссийске. Видео

Автомобильный регистратор запечатлел противостояние трех женщин, не поделивших дорогу на пересечении улиц Карла Маркса и Революции 1905 года в Новороссийске в минувшую среду, 27 июня.

Женщина-водитель, находившаяся за рулем автомобиля Mercedes, посигналила женщине-пешеходу, пересекавшей проезжую часть по "зебре", получив в ответ удар пакетом по кузову легковушки.

Через несколько мгновений владелица иномарки остановилась и покинула салон авто, чтобы выяснить отношения с "обидчицей", но очень быстро оказалась повержена на землю и сумела подняться на ноги только после вмешательства пассажирки, вступившей в поединок на стороне своей спутницы.

В итоге очевидцам удалось разнять дам, вошедших в раж.