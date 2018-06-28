Уимблдон. Евгения Родина вышла в основную сетку

На третьем в сезоне турнире теннисного "Большого шлема" – Уимблдоне, — завершается квалификационный турнир. В женской сетке 29-летняя россиянка Евгения Ролдина, которая была "посеяна" под номером №9, вышла в основную сетку состязаний.

В решающем матче третьего круга квалификации Родина играла против Майо Хиби (Япония). Мат сложился для нашей спортсменки не слишком сложно: первую партию она выиграла "в одни ворота" (6:2), а во второй отдала сопернице четыре гейма (6:4).