В ДНР взорвали памятник "За оборону Иловайска"

Неизвестные взорвали памятный знак "За оборону Иловайска" на въезде в город. По словам очевидцев, верхняя часть памятника разрушена полностью. Части конструкции разбросаны в радиусе около 50 метров.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики, информация о ЧП поступила в дежурную часть Харцызского ГО полиции. По предварительным данным, взрыв произошел 27 июня в 22:40.

Проводится проверка, направленная на установление лиц, причастных к случившемуся.

Ожесточенные бои за Иловайск шли между украинскими военными и ополченцами ДНР в августе-сентябре 2014 года.