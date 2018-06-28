Кутеповым интересуются клубы Германии, Италии, Англии и Франции

Игрок оборонительной линии футбольной сборной России и московского "Спартака" Илья Кутепов может в ближайшее межсезонье сменить клубную прописку. По сведениям известного агента Франца Херцога, защитником интересуются несколько команд из Германии.

"Знаю, что за Кутеповым следит несколько немецких команд, — цитирует Херцога издание "Спорт-экспресс". — У него хорошие данные, он молод, высок. Может ли заиграть в бундеслиге после чемпионата мира? Увидим. Много футболистов после этого турнира будут приобретены за хорошие деньги".

Агент назвал, впрочем, всего одну команду бундеслиги – "Лейпциг". Однако ранее Tuttomercatoweb сообщал, что на 24-летнего спартаковца претендуют также итальянская "Фиорентина", английский "Вест Хэм" и французский "Лион". Контракт защитника с "красно-белыми" рассчитан до лета 2021 года.