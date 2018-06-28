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Футбол-2018 22 минуты назад
На фоне чемпионата мира выросло число желающих стать футбольными тренерами
Чемпионат мира по футболу повлиял на рынок труда, связанный с этим событием и видом спорта. Эксперты уделили особое внимание специальности тренера по футболу – согласно недавнему опросу, треть россиян не против увидеть своих детей в форме сборной.
Ажиотаж, связанный с чемпионатом мира по футболу, повысил интерес россиян к профессии футбольных тренеров и повлиял на рост их зарплат. Приближение чемпионата подстегнуло всеобщий спрос: в мае соискатели интересовались такими вакансиями в два с половиной раза активнее, чем в начале года. Средняя зарплата по вакансиям за этот период выросла в полтора раза, достигнув отметки в 15 750 рублей. При этом к середине июня – когда мундиаль уже начался – средняя зарплата достигла 21 733 рублей. Также к середине июня выросла максимальная зарплата – она составляет 45 000 рублей и на 11% превосходит январский показатель.
Такой интерес к футбольным тренерам неудивителен: согласно майскому опросу Avito, треть россиян желали бы видеть сына в составе национальной сборной.
Подготовка и проведение чемпионата мира по футболу потребовали беспрецедентных по масштабу инвестиций – не только финансовых, но и трудовых. В 11 городах построены стадионы, обновлена спортивная и туристическая инфраструктура, и как следствие – созданы тысячи новых рабочих мест.
Наиболее востребованными среди соискателей в преддверии чемпионата мира стали пять категорий труда: на первом месте по количеству запрошенных контактов – охранная деятельность, на втором – работа без опыта, на третьей строчке расположились транспортные услуги. На четвертом и пятом – туристическо-ресторанный сектор и ЖКХ соответственно. В целом такая картина описывает те сферы, которые наиболее востребованы при эксплуатации инфраструктуры к чемпионату мира.
Рост максимальной зарплаты происходит на фоне того, что по ряду вакансий средняя зарплата сократилась. Теперь водитель может получать 150 000 рублей, охранник – почти 100 000, а упаковщик без опыта – 60 000. Единственное условие – данная занятость связана с проведением чемпионата мира по футболу.
Наибольшая средняя зарплата для охранника сейчас предлагается в Волгограде – она составляет 64 065 рублей. На втором месте – Ростов-на-Дону с ценником в 57 982 рубля. Москва заняла лишь третье место: 54 276 рублей.
Соискателям в категории "без опыта" больше всего готовы платить в Санкт-Петербурге: 40 250 рублей. На втором месте – Казань (33 343 рубля). Столица снова лишь третья – 21 341 рубль.
Водитель получит самую высокую среднюю зарплату в Екатеринбурге – 89 973 рубля. На втором месте Санкт-Петербург с оплатой в 78 482 рубля. Третью строчку занял Нижний Новгород: 51 965 рублей.
Avito – самый популярный сайт объявлений в России по версии сервиса SimilarWeb. Согласно Mediascope и собственным данным компании, ежемесячная аудитория Avito составляет 34,1 миллионов человек. В раздел "Работа" заходит каждый седьмой пользователь Avito (согласно данным Mediascope по городам с населением свыше 100 000 человек).
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