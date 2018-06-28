Левандовский сыграет в основе Польши против японцев

Завершается групповой этап чемпионата мира по футболу. В группе "Н" на "Волгоград-Арене" пройдет встреча Япония – Польша. У польской сборной, проигравшей два первых матча, на поле выйдет лидер нападения, форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский.

Вместе с главным бомбардиром Польши на поле против японцев выйдут голкипер Фабианьский и полевые игроки Глик, Енджейчик, Берешиньский, Беднарек, Зелиньский, Гуральский. Кужава, Крыховяк и Гросицкий.

В состав команды Япони вошли вратарь Кавасима, а в поле Йосида, Макино, Нагатомо, Сакаи, Сибасаки, Ямагути, Усами, Сакаи, Окадзаки, Муто.