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Футбол-2018 19 минут назад

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28 июня 201816:20

Левандовский сыграет в основе Польши против японцев

EPA

Завершается групповой этап чемпионата мира по футболу. В группе "Н" на "Волгоград-Арене" пройдет встреча Япония – Польша. У польской сборной, проигравшей два первых матча, на поле выйдет лидер нападения, форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский.

Вместе с главным бомбардиром Польши на поле против японцев выйдут голкипер Фабианьский и полевые игроки Глик, Енджейчик, Берешиньский, Беднарек, Зелиньский, Гуральский. Кужава, Крыховяк и Гросицкий.

В состав команды Япони вошли вратарь Кавасима, а в поле Йосида, Макино, Нагатомо, Сакаи, Сибасаки, Ямагути, Усами, Сакаи, Окадзаки, Муто.

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